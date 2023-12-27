ХАМАС получает деньги от продажи гуманитарной помощи, поставляемой в Газу

Доктор Уди Леви, бывший руководитель отдела экономической войны Мосада, в 2014 году предупредил премьер-министра Израиля Нетаньяху о финансировании ХАМАСа, подпитывающего его террористическую инфраструктуру.
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