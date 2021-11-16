автор - Авторские зарисовки Британцы спешат на помощь Украине. Чем прославили себя воины Туманного Альбиона? Бойцы элитного спецподразделения SAS Британии в бегах.
Кружевные трусики на себя не нaпялишь, под ними не cпрячешься, да и зима на носу
Комментарии
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Андрей Булуков
Британцы - отважные воины. Говорят, что во время побега в женской одежды один из британцев был изнасилован местными бандитами, но ни криком ни взглядом не выдал себя и своих товарищей!
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8 час.
5
Сергей Прудников
Андрей Булуков
Британцы - отважные воины. Говорят, что во время побега в женской одежды один из британцев был изнасилован местными бандитами, но ни криком ни взглядом не выдал себя и своих товарищей!
Ответить
8 час.
4
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