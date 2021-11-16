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Кружевные трусики на себя не нaпялишь, под ними не cпрячешься, да и зима на носу

Кружевные трусики на себя не нaпялишь, под ними не cпрячешься, да и зима на носу

автор - Авторские зарисовки Британцы спешат на помощь Украине. Чем прославили себя воины Туманного Альбиона? Бойцы элитного спецподразделения SAS Британии в бегах.

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Комментарии
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Андрей Булуков
Британцы - отважные воины. Говорят, что во время побега в женской одежды один из британцев был изнасилован местными бандитами, но ни криком ни взглядом не выдал себя и своих товарищей!
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5
8 час.
Сергей Прудников
Андрей Булуков
Британцы - отважные воины. Говорят, что во время побега в женской одежды один из британцев был изнасилован местными бандитами, но ни криком ни взглядом не выдал себя и своих товарищей!
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8 час.
Валерий Федосеев
Усилят армию Галичанских бовых пидорасов и танцоров гопака.
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8 час.

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