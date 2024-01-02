Число жертв серии землетрясений в Японии возросло до 30

Предупреждение о цунами снято утром во вторник.Pr Scr youtube.com/@ANNnewsCH--> Жертвами стихийного бедствия в Японии на утро вторника числятся 30 человек, сообщают 2 января власти префектуры Исикава, где был эпицентр серии землетрясений.