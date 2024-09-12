Сикорский в беседе с пранкерами заявил о нежелании ЕС видеть беженцев c Украины

В беседе с пранкерами Вованом и Лексусом (Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым) министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Евросоюз (ЕС) не хочет видеть украинских беженцев на своих территориях.