Сикорский в беседе с пранкерами заявил о нежелании ЕС видеть беженцев c Украины

В беседе с пранкерами Вованом и Лексусом (Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым) министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Евросоюз (ЕС) не хочет видеть украинских беженцев на своих территориях.
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