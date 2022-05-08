Сможет ли «Сочи» в следующем сезоне навязать «Зениту» борьбу за чемпионство? - Александр Бубнов

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов - о козыре южан и прогрессе «Спартака». У «Спартак» ещё есть проблемы «Спартак» вышел на этот матч не в оптимальном составе: ни Самюэля Жиго, ни Мартинса Перейры.