Сможет ли «Сочи» в следующем сезоне навязать «Зениту» борьбу за чемпионство? - Александр Бубнов

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов - о козыре южан и прогрессе «Спартака». У «Спартак» ещё есть проблемы «Спартак» вышел на этот матч не в оптимальном составе: ни Самюэля Жиго, ни Мартинса Перейры.
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