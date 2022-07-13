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Годро не принял предложение «Коламбуса» с зарплатой 12 млн долларов в год. Игрок выбирает между «Нью-Джерси» и «Айлендерс»

«Коламбус» пытался подписать Джонни Годро. Генеральный менеджер «Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнен вышел с предложением к 28-летнему нападающему после открытия рынка свободных агентов.

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