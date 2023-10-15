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Украина почувствовала прелюдию полномасштабного наступления России

Украина почувствовала прелюдию полномасштабного наступления России

  Украинское командование оказалось не готово к крупномасштабному наступлению российских войск. Как пишут западные СМИ, активизация происходит не только под Авдеевкой, но и на других участках по всей линии фронта.

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