Система обнаружения конфликтов дронов в небе прошла первые испытания в РФ

Гендиректор НИЦ «Аэроскрипт», участника НТИ «Аэронет», Алексей Хрипунов поделился информацией об успешных испытаниях системы обнаружения конфликтов движения гражданских БВС на территории Российской Федерации.
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