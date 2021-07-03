Российские корабли вышли на помощь терпящему бедствие украинскому судну

АиФ.ru | Объясняем, что происходитПолитикаРоссийские корабли вышли на помощь терпящему бедствие украинскому суднуРоссийские корабли были направлены в место, где терпит бедствие украинское рыболовецкое судно «ОД-2592».Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВ КДелать нашим не хрен, что ли? Бросились на помощь хохлам, теперь нас же в чём нибудь и обвинят, или наши ожидают благодарности?willi fischerОбвинят что после помощи опять пропали унитазы и туалетная бумага.Комментировать
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