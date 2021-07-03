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Российские корабли вышли на помощь терпящему бедствие украинскому судну

Российские корабли вышли на помощь терпящему бедствие украинскому судну

Российские корабли были направлены в место, где терпит бедствие украинское рыболовецкое судно «ОД-2592».

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В К
Делать нашим не хрен, что ли? Бросились на помощь хохлам, теперь нас же в чём нибудь и обвинят, или наши ожидают благодарности?
willi fischer
Обвинят что после помощи опять пропали унитазы и туалетная бумага.

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