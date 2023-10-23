Предсказания экстрасенсов и тарологов: будущее палестино-израильского конфликта Елена ГалицкаяПалестино-израильский конфликт продолжает оставаться одной из самых напряженных из длительных конфронтаций в мире.
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