Предсказания экстрасенсов и тарологов: будущее палестино-израильского конфликта

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Леонид Ла Рошель

Какие "несколько лет"?!! С такой интенсивностью обстрелов и бомбардировок палестинцы "закончатся" в течении двух-трёх месяцев, евреям даже наземную операцию проводить не придётся, так, отправят группы зачистки от выживших, как фашисты в ВОВ на территории СССР. Пустил "зайчик" в дом в 1947 году "лисичку" погреться...