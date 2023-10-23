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Предсказания экстрасенсов и тарологов: будущее палестино-израильского конфликта

Предсказания экстрасенсов и тарологов: будущее палестино-израильского конфликта

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Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Какие &quot;несколько лет&quot;?!! С такой интенсивностью обстрелов и бомбардировок палестинцы &quot;закончатся&quot; в течении двух-трёх месяцев, евреям даже наземную операцию проводить не придётся, так, отправят группы зачистки от выживших, как фашисты в ВОВ на территории СССР. Пустил &quot;зайчик&quot; в дом в 1947 году &quot;лисичку&quot; погреться...
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