В офисе Зеленского озвучили решение НАТО об ударах вглубь России

КИЕВ, 12 июля, ФедералПресс. Североатлантический альянс на ежегодном саммите в Вашингтоне не обсуждал заморозку конфликта на Украине, в ближайшее время НАТО может снять оставшиеся ограничения на удары западным оружием вглубь России.