В офисе Зеленского озвучили решение НАТО об ударах вглубь России

КИЕВ, 12 июля, ФедералПресс. Североатлантический альянс на ежегодном саммите в Вашингтоне не обсуждал заморозку конфликта на Украине, в ближайшее время НАТО может снять оставшиеся ограничения на удары западным оружием вглубь России.
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