Пьяный ямалец схватил участкового за форму и ударил кулаком в лицо, а ногой в голову

130 тысяч рублей штрафа заплатит житель Ямальского района за пьяную выходку с участием участкового. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, обвиняемый, будучи пьяным, схватил участкового уполномоченного полиции, находившегося при исполнении своих должностных обязанностей, за форменное обмундирование и нанес удар кулаком в лицо.