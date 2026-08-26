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РИА Новый день

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Пьяный ямалец схватил участкового за форму и ударил кулаком в лицо, а ногой в голову

130 тысяч рублей штрафа заплатит житель Ямальского района за пьяную выходку с участием участкового. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, обвиняемый, будучи пьяным, схватил участкового уполномоченного полиции, находившегося при исполнении своих должностных обязанностей, за форменное обмундирование и нанес удар кулаком в лицо.

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