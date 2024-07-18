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Царьград

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Опубликовано шокирующее фото ползущего Крукса за час до покушения на Трампа

Опубликовано шокирующее фото ползущего Крукса за час до покушения на Трампа

Снимок, на котором видно, как подозреваемый Томас Мэтью Крукс ползёт по земле, сделал офицер отдела экстренных служб округа Бивер, сообщает WXPI.

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