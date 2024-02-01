Митрополит Евгений: продолжу руководить паствой даже при депортации из Эстонии

Глава Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ) митрополита Таллинского и всея Эстонии Евгений (Решетников) заявил, что продолжит руководить паствой даже если его депортируют из республики.
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