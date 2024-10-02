Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Врам Тавризов
    Из текста автора Ясно, что он стратег мирового уровням и ему каждое утро идут реальные сводки даже военных действий мираИзраиль потерял 2...
  • Владимир Алтайцев
    Видать, автор  даже  не  знает об арифметике, потому  и  вписал такую запредельную сумму.Израиль потерял 2...
  • Владимир Елкин
    Пора, пора "мочить" зажравшихся израильтян! Это ответ на их злодеяния в Газе!Израиль потерял 2...

Израиль потерял 20 самолетов F-35. Для чего Путин накануне ночью мчался в Кремль?

Израиль потерял 20 самолетов F-35. Для чего Путин накануне ночью мчался в Кремль?

Вот это фото с базы израильских ВВС Неватим в пустыне Негеве на юге страны И ключевой вопрос от иранского ударами баллистическим ракетами (их было выпущено от 400 до 500, хотя Израиль рассчитывал, что их будет в два раза меньше) заключается, как мне кажется, в том - уцелела ли эта база?  Израиль объявил, что ни один военный объект и дорогостоящее вооружение не пострадали, однако иранское агентство Tasnim распространило видеозапись, на которой запечатлено как иранские ракеты бьют именно по территории авиабазы.

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Комментарии
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Владимир Елкин
Пора, пора &quot;мочить&quot; зажравшихся израильтян! Это ответ на их злодеяния в Газе!
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6 час.
Владимир Алтайцев
Видать, автор  даже  не  знает об арифметике, потому  и  вписал такую запредельную сумму.
Ответить
14 мин.
ВТ
Врам Тавризов
Из текста автора Ясно, что он стратег мирового уровням и ему каждое утро идут реальные сводки даже военных действий мира
Ответить
4 мин.

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