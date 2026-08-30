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В России с 2027 года изменится стандарт производства пива

В России с 2027 года изменится стандарт производства пива

С 1 января 2027 года в России вступает в силу новый государственный стандарт на пиво. Документ призван четче определить, какой продукт имеет право называться пивом, а какой должен относиться к категории пивных напитков.

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