Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Пашинян решил арестовать Путина: Во всём виновата Россия

Пашинян решил арестовать Путина: Во всём виновата Россия

Царьград Фото: kremlin.ru Самое страшное, что могло случиться с Арменией, это Пашинян. А уже трагедия Арцаха (Нагорного Карабаха), разрушение экономики и логистическая изоляция — это производные, только последствия действий или бездействия Николы, не побоимся этого слова, Воваевича.

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