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ЖК City Bay стал обладателем золотого сертификата Urban Grade

На презентации Urban Grade, где проекту City Bay был вручен «золотой» сертификат, выступил директор по отделке и благоустройству MR Group Михаил Филон Жилой комплекс City Bay от MR Group стал первым обладателем «золотого» сертификата Urban Grade – нового продукта для застройщиков, целью которого является всесторонняя независимая проверка жилых зданий и внутренних помещений с точки зрения класса, безопасности и качества строительства, сообщает пресс-служба MR Group.

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