В Мордовии местный житель признан виновным в незаконном обороте оружия

Собранные ОП№3 УМВД России по г.о. Саранск доказательства оказались достаточными для вынесения приговора в отношении 51-летнего местного жителя, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии