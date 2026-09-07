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Орловское градостроение стало мерилом вечности

Орловское градостроение стало мерилом вечности

Главным событием минувшей недели, безусловно, стало возобновление повсеместного сева разумного, доброго, вечного, но очередное возвращение школьников за парты новостью назвать никак нельзя – несмотря на то, что один из региональных информационных ресурсов преподнёс событие как сенсацию: «В Орловской области начался новый учебный год».

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