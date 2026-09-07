Орловское градостроение стало мерилом вечности

Главным событием минувшей недели, безусловно, стало возобновление повсеместного сева разумного, доброго, вечного, но очередное возвращение школьников за парты новостью назвать никак нельзя – несмотря на то, что один из региональных информационных ресурсов преподнёс событие как сенсацию: «В Орловской области начался новый учебный год».
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