Орловское градостроение стало мерилом вечности

Главным событием минувшей недели, безусловно, стало возобновление повсеместного сева разумного, доброго, вечного, но очередное возвращение школьников за парты новостью назвать никак нельзя – несмотря на то, что один из региональных информационных ресурсов преподнёс событие как сенсацию: «В Орловской области начался новый учебный год».