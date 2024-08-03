Краснодарцы массово бронируют семейные фотосессии: лето - время любви и воспоминаний!

Спрос на семейные фотосессии в Краснодаре вырос в 13 раз по сравнению с прошлым годом. В свою очередь, количество предложений от фотографов выросло в 6 раз, что свидетельствует о повышенном интересе специалистов к этой сфере.
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