Праздник Солнца и Весны: как в языческой Руси встречали Новый год Ирина ВальковаНовый год, который сегодня ассоциируется у нас с зимой, наряженной ёлкой, праздничным застольем и Дедом Морозом, в древности имел совершенно другие очертания.