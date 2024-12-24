Праздник Солнца и Весны: как в языческой Руси встречали Новый год Ирина ВальковаНовый год, который сегодня ассоциируется у нас с зимой, наряженной ёлкой, праздничным застольем и Дедом Морозом, в древности имел совершенно другие очертания.
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