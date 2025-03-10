Боец ВС РФ заявил, что ВСУ сбежали из Николаевки под Суджей из-за боязни окружения

МОСКВА, 11 марта, ФедералПресс. Заместитель командира полка контроля территории ВКС с позывным Серафим заявил, что подразделения Вооруженных сил Украины покинули населенный пункт Николаевка в Курской области.
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