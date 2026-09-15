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Аргументы и Факты

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Эксперт Масалович рассказал, может ли ИИ уничтожить человечество

Эксперт Масалович рассказал, может ли ИИ уничтожить человечество

Искусственный интеллект на нынешней алгоритмической основе не представляет угрозы уничтожения человечества как минимум в ближайшие десять лет, считает эксперт по кибербезопасности Андрей Масалович.

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