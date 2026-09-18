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Юрий Цурило ушел, а его наследство уже в работе: что известно на сегодня

Когда уходит такой человек, как Юрий Цурило, сердце невольно сжимается. 27 августа этот удивительный актер, прошедший через десятки сцен и кинопленок, завершил свой земной путь в 79 лет.

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