В Швецию прибыл крупнейший военный самолёт США: Военные скрывают цель визита

В Швецию тайно прибыл один из самых крупных военно-транспортных самолётов ВВС США.СМИ Швеции утверждают, что шведские Вооружённые силы скрывают размещение на своём аэродроме одного из крупнейших военно-транспортных самолётов ВВС США С-5 Galaxy.