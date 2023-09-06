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В Швецию прибыл крупнейший военный самолёт США: Военные скрывают цель визита

В Швецию прибыл крупнейший военный самолёт США: Военные скрывают цель визита

В Швецию тайно прибыл один из самых крупных военно-транспортных самолётов ВВС США.СМИ Швеции утверждают, что шведские Вооружённые силы скрывают размещение на своём аэродроме одного из крупнейших военно-транспортных самолётов ВВС США С-5 Galaxy.

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