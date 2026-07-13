Politico: Любые задержки в оказании помощи Киеву обойдутся ЕС очень дорого

Вопрос поддержки киевского режима станет одной из тем обсуждения на встрече «коалиции желающих», так как любые задержки в предоставлении военной помощи могут обернуться для западных стран значительными затратами.
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