Предпринимателям Владивостока запретят продавать алкоголь в День защиты детей

В День защиты детей во Владивостоке запретят продажу алкогольной продукции, сообщает PRIMPRESS. Предпринимателям Владивостока в администрации города напомнили о запрете 1 июня, в День защиты детей, розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции.