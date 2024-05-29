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Предпринимателям Владивостока запретят продавать алкоголь в День защиты детей

Предпринимателям Владивостока запретят продавать алкоголь в День защиты детей

В День защиты детей во Владивостоке запретят продажу алкогольной продукции, сообщает PRIMPRESS. Предпринимателям Владивостока в администрации города напомнили о запрете 1 июня, в День защиты детей, розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции.

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