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Саудовская Аравия обогнала Китай в закупках российского мазута

Саудовская Аравия обогнала Китай в закупках российского мазута

Часть российского экспорта мазута и газойля, поставляемого по морю, перегружалась с судна на судно и загружалась на другие суда у берегов Мальты и Греции, согласно данным о судоходстве, приведенным Reuters.

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