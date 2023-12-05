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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Общественник рассказал, почему молодежь в России боится создавать семьи и заводить детей

Общественник рассказал, почему молодежь в России боится создавать семьи и заводить детей

МОСКВА, 5 декабря, ФедералПресс. О путях решения демографических проблем, поиске общего языка с молодежью, профориентации и идеологической перестройке рассказал исполнительный директор Союза отцов России, отец четверых детей Александр Заремба в эфире программы «Время первых» на радио «Комсомольская Правда».

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