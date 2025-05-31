Для чего водители прикрепляют маленькое ведро под машину

А вы замечали автомобили с крошечным ведёрком, болтающимся под бампером? Если да, то наверняка задавались вопросом: что это вообще такое? Новый прикол из ТикТока или оберег от сглаза? Любители истории наверняка знают, что ведра вешали под транспортные средства на заре автомобилестроения.