Мбаппе официально в «Реале», ЦСКА уволил Федотова и может позвать Николича, Соболев нужен «Зениту», Мареска принял «Челси», а Черчесов – Казахстан, 17-летняя Андреева в 1/4 «РГ» и другие новости

1. Конец великой саги: Килиан Мбаппе перешел в «Реал», подписав контракт до 2029 года. Сайт клуба не выдержал наплыва фанатов и рухнул.
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