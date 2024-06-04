Мбаппе официально в «Реале», ЦСКА уволил Федотова и может позвать Николича, Соболев нужен «Зениту», Мареска принял «Челси», а Черчесов – Казахстан, 17-летняя Андреева в 1/4 «РГ» и другие новости

Лена Мисько

Бессмысленная замена как мне кажется. Я бы еще поняла Игнашевича - начинающий тренер, легенда клуба, пытается ставить хоть что то похожее на футбол. Понятно, что вариант спорный, но хоть так. С Николичем же будут играть в полное уныние, через полгода завоют, а при первых неудачах выгонят пинком под зад