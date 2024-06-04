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Не только о футболе

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Мбаппе официально в «Реале», ЦСКА уволил Федотова и может позвать Николича, Соболев нужен «Зениту», Мареска принял «Челси», а Черчесов – Казахстан, 17-летняя Андреева в 1/4 «РГ» и другие новости

Мбаппе официально в «Реале», ЦСКА уволил Федотова и может позвать Николича, Соболев нужен «Зениту», Мареска принял «Челси», а Черчесов – Казахстан, 17-летняя Андреева в 1/4 «РГ» и другие новости

1. Конец великой саги: Килиан Мбаппе перешел в «Реал», подписав контракт до 2029 года. Сайт клуба не выдержал наплыва фанатов и рухнул.

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Комментарии
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КУАТ
Круговой выбрал играть.
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7 час.
Лена Мисько
Бессмысленная замена как мне кажется. Я бы еще поняла Игнашевича - начинающий тренер, легенда клуба, пытается ставить хоть что то похожее на футбол. Понятно, что вариант спорный, но хоть так. С Николичем же будут играть в полное уныние, через полгода завоют, а при первых неудачах выгонят пинком под зад
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3 час.
Лена Мисько
в деньгах он тоже приобрел
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3 час.

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