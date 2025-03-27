Глава постпредства Российской Федерации в австрийской столице Михаил Ульянов обратился к гражданам держав Европейского Союза с призывом ожидать ещё более агрессивной пропаганды по очернению Москвы от руководства экономического блока.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии