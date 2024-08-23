Актриса Анастасия Самбурская заявила, что выходит замуж

ИИ

Иван Иваныч

Как же мы жили без подобной информации? А каково имя этого безумца? Всё, теперь многие россияне не смогут спокойно спать, снедаемые любопытством, как следствие-уменьшится производительность труда и даже возможно критическое падение уровня валогого продукта. Эх, неосторожно СМИ озвучили данную новость, не подумавши... возможны катастрофические последствия....