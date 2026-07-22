ВИИТ. Инженеры-строители в погонах

Автор программы Алексей Егоров отправится в город на Неве, чтобы увидеть, как готовят инженеров-строителей для стратегических объектов Вооруженных сил - от военно-морских баз до подземных командных пунктов и гигантских космодромов.
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