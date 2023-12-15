Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Экипажи Т-80БВМ уничтожили бронетехнику ВСУ, не входя в зону поражения

Экипажи Т-80БВМ уничтожили бронетехнику ВСУ, не входя в зону поражения

Танкисты 29-й общевойсковой армии Восточного военного округа на модернизированных танках Т-80БВМ прицельно уничтожают живую силу и бронетехнику ВСУ, оставаясь за пределами досягаемости для их средств поражения.

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