Законы, вступающие в силу 26 июля

Вступают в силу отдельные положения закона о внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Вводится упрощенный порядок привлечения организаций и ИП к ответственности за нарушение сроков представления «ненулевых» налоговых деклараций (расчетов по страховым взносам) в случае, когда не имеется признаков иных нарушений законодательства о налогах и сборах Федеральный закон от 26.