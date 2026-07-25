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Парламентская газета

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Законы, вступающие в силу 26 июля

Законы, вступающие в силу 26 июля

Вступают в силу отдельные положения закона о внесении изменений в часть первую Налогового кодекса  Вводится упрощенный порядок привлечения организаций и ИП к ответственности за нарушение сроков представления «ненулевых» налоговых деклараций (расчетов по страховым взносам) в случае, когда не имеется признаков иных нарушений законодательства о налогах и сборах Федеральный закон от 26.

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