«Оренбург» и «Динамо» Махачкала сыграют в 10-м туре РПЛ

В субботу, 10 октября, в 13:00 по московскому времени на стадионе «Газовик» в Оренбурге состоится матч 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между футбольными клубами «Оренбург» и махачкалинским «Динамо».
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