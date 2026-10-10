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Регионы России

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«Оренбург» и «Динамо» Махачкала сыграют в 10-м туре РПЛ

«Оренбург» и «Динамо» Махачкала сыграют в 10-м туре РПЛ

В субботу, 10 октября, в 13:00 по московскому времени на стадионе «Газовик» в Оренбурге состоится матч 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между футбольными клубами «Оренбург» и махачкалинским «Динамо».

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