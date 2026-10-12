Громкий крик и распахнутый плащ помогут отпугнуть медведя – охотник

Отпугнуть бурого медведя можно громким криком и резким движением, увеличивающим силуэт. Об этом РИА Новости рассказал заместитель главного редактора журнала «Охота и охотничье хозяйство» Алексей Вайсман.
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