Идеальная свекла без ошибок: советы шеф-повара

Когда я только начинала осваивать кухонные премудрости, свекла казалась мне самым коварным овощем. То она превращалась в безвкусную бледную массу, то намертво прикипала кожурой, которую приходилось буквально вырезать ножом.
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