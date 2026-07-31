Кухня и дом
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Кухня и дом

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Идеальная свекла без ошибок: советы шеф-повара

Когда я только начинала осваивать кухонные премудрости, свекла казалась мне самым коварным овощем. То она превращалась в безвкусную бледную массу, то намертво прикипала кожурой, которую приходилось буквально вырезать ножом.

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