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Кубань и Крым массово атаковали дроны ВСУ: в регионах сбили 39 БПЛА

Кубань и Крым массово атаковали дроны ВСУ: в регионах сбили 39 БПЛА

Ещё десять беспилотников уничтожили в небе над Азовским морем.В ночь на 15 ноября ВСУ пытались нанести очередной террористический удар по территориям России.

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