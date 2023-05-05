Омская область, д. Окунево

небольшая деревушка, расположенная в 25 км от районного центра Муромцево. рядом течет река Тара вроде бы обычная деревушка, НО! ходит тьма легенд и историй про место Силы, аномальную зону с различными визуальными эффектами, типа миражей и НЛО.
Популярные статьи
- Думали, что это древние жилища народа Осетии. Заглянув через окошко в этот уютный домик в горах, испытали ужас.
- Фабрика "Красный Октябрь": почему на немца-основателя мечтал работать каждый житель Москвы, и какую секретную продукцию выпускали здесь при СССР
- Альбатросы - удивительные птицы, годами не касающиеся земли
Свежие комментарии