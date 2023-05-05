Омская область, д. Окунево

небольшая деревушка, расположенная в 25 км от районного центра Муромцево. рядом течет река Тара вроде бы обычная деревушка, НО! ходит тьма легенд и историй про место Силы, аномальную зону с различными визуальными эффектами, типа миражей и НЛО.