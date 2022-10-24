Синоптики предупредили о мокром снеге с дождём в Екатеринбурге в начале недели

Осадки начнутся уже с 25 октября, а потепление на Среднем Урале пока не предвидится.В Екатеринбурге в первой половине наступившей недели синоптики Уралгидрометцентра обещают прохладную и ветреную погоду, воздух прогреется всего до +4 градусов.