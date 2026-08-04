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Происшествия

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Тюменские автоинспекторы и общественники организовали для подростков интерактивную площадку дорожной безопасности

В Тюмени в рамках Всероссийской акции «Каникулы с Общественным советом» сотрудники Госавтоинспекции и общественники провели интерактивную программу для детей и подростков, посвященную безопасности нахождения на улицах и во дворах.

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