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Полковник Дэвис: Зеленский может быть связан с покушением на Трампа

Полковник Дэвис: Зеленский может быть связан с покушением на Трампа

Отставной полковник американской армии Дэниел Дэвис заявил в своем YouTube-канале о возможной причастности Владимира Зеленского и его ближайших соратников к попытке покушения на президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

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