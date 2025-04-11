Отставной полковник американской армии Дэниел Дэвис заявил в своем YouTube-канале о возможной причастности Владимира Зеленского и его ближайших соратников к попытке покушения на президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии