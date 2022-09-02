В Томской области состоялось торжественное вручение паспорта гражданина Российской Федерации гражданке ДНР

В отделе по вопросам миграции муниципального образования Министерства внутренних дел Российской Федерации «Стрежевской» состоялось торжественное вручение паспорта гражданина Российской Федерации гражданке ДНР.

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