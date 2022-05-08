Наш потерянный мир

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Помощь и внимание: российские военные поздравили в наступающим Днем Победы ветеранов в Харьковской области

Помощь и внимание: российские военные поздравили в наступающим Днем Победы ветеранов в Харьковской области

Российские военнослужащие приехали в небольшой населенный пункт в Харьковской области, чтобы в преддверии 9 мая поддержать ветерана, ребенка войны Дину Свиридову и оказать ей любую помощь .

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