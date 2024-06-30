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В комедии «Три плюс два» заметили киноляп в кадре с Натальей Фатеевой

В комедии «Три плюс два» заметили киноляп в кадре с Натальей Фатеевой

В популярной советской комедии «Три плюс два» нашли киноляп с перцами в кадре с актрисой Наталье Фатеевой.

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