Певец Мазаев находится под контролем врачей БСМП Калининграда

Перед выступлением в Светлогорске певец Сергей Мазаев был доставлен в больницу скорой помощи города Калининграда и находится под наблюдением медицинского персонала, сообщили в приемном отделении учреждения .
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