Греческий журналист Михалис Псилос, ранее симпатизировавший деятельности немецких «Зеленых» и нынешней главе МИД ФРГ Анналене Бербок, признал, что экономика Германия приближается к уровню «стран третьего мира».
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